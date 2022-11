GF Vip, quando torna il doppio appuntamento settimanale? A breve stop alla messa in onda del giovedì.

Il GF Vip dovrebbe abbandonare a breve il doppio appuntamento settimanale. Stando ad alcune indiscrezioni dell’ultima ora, il reality più spiato d’Italia dovrebbe tornare alla messa in onda classica ad anno nuovo.

Stando a quanto dichiarato dal giornalista Gabriele Parpiglia nel corso del format Casa Pipol, il GF Vip sta per abbandonare il doppio appuntamento settimanale. A breve, il reality andrà in scena una sola volta a settimana, probabilmente il lunedì, e tornerà alla ‘versione’ tradizionale solo ad anno nuovo.

Parpiglia ha dichiarato:

“Da metà novembre il Grande Fratello, ci sono dei rumor che si intrecciano sulla rete, andrà in onda almeno fino a gennaio per poi riprendere con il doppio appuntamento solo il lunedì. Possiamo dare la notizia per ufficiale. (…) Tra poco inizierà il nuovo ciclo con una puntata a settimana e poi tornerà il 2 gennaio con il doppio appuntamento”.