GF Vip, rivoluzione per l’edizione 2023: novità su conduttore e opinioniste

Il Grande Fratello Vip è pronto a subire una vera e propria rivoluzione per l’edizione 2023.

Secondo alcune voci potrebbero cambiare sia il conduttore che le opinioniste, così come la storica location.

Mediaset sarebbe pronta a rivoluzionare completamente la prossima edizione del Grande Fratello Vip, partendo da Alfonso Signorini e dalle opinioniste, che potrebbero non esserci nell’edizione 2023. Il Grande Fratello Vip l’anno prossimo non sarà più a Cinecittà, ma avrà un’altra location.

Questo potrebbe non essere l’unico cambiamento in vista, perché pare sia in programma una vera rivoluzione. Secondo quanto rivelato da Alessandro Rosica, conosciuto come Investigatore Social, non ci sarà più Alfonso Signorini alla conduzione e verranno cambiate anche le opinioniste.

Grande Fratello Vip, edizione 2023: le novità

L’annuncio di Rosica è abbastanza credibile, in quanto Alfonso Signorini in diverse occasioni ha dimostrato di essere un po’ stanco dell’atteggiamento di certi concorrenti e di non riuscire più a stare alzato fino a tardi.

Probabilmente ha bisogno di un po’ di riposo, visto che è anche occupato a dirigere il magazine Chi. Fuori dal cast anche Orietta Berti e Giulia Salemi, corteggiata da tempo dalla Rai. Non si conosce ancora quale sarà il destino di Sonia Bruganelli.