GF Vip, Samy Youssef risponde a Jessica Selassié: “Mi ha corteggiato ma ho rifiutato”

L’ex concorrente del GF Vip, Samy Youssef, ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dalla principessa Jessica Hailé Selassié sul loro presunto flirt.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Samy Youssef, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle illazioni pronunciate sul suo conto da Jessica Hailé Selassié dopo la sua eliminazione dal reality show.

GF Vip, Samy Youssef risponde a Jessica Selassié: l’avvicinamento tra i due

In seguito all’eliminazione di Samy Youssef, la principessa etiope Jessica Hailé Selassié ha ammesso di essere felice che il ragazzo sia stato sconfitto al televoto da Nicola Pisu e Amedeo Goria, nonostante l’avvicinamento che si era verificato tra i due all’interno della Casa.

Samy Youssef e la principessa, infatti, si erano scambiati di frequenti abbracci, sguardi complici, sorrisi e si erano esibiti in alcuni balli particolarmente sensuali. La coppia, tuttavia, non si era mai scambiata nessun bacio.

Poco prima dell’eliminazione del ragazzo dallo show, Jessica Hailé Selassié si era confidata con alcuni coinquilini, asserendo di essere molto delusa da Samy Youssef. La delusione era stata provocata dall’aver appreso che il ragazzo aveva provato a corteggiarla nonostante avesse una relazione con un’altra ragazza.

GF Vip, Samy Youssef risponde a Jessica Selassié: lo sfogo della principessa

Dopo l’eliminazione di Samy Youssef, la principessa Jessica Selassié si è sfogata, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il c***o di vederlo in giro per casa.

Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po’ a chiunque. Anche a me. Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo. […] Mi ha pure detto di avere una fidanzata in Egitto segreta che non riusciva a vedere. Ma non era entrato single? È solo un falso. Lui era entrato single ed aveva puntato Raffaella Fico. Ma lei gli ha dato il due di picche.

Ora sta solo a rosicà”.

GF Vip, Samy Youssef risponde a Jessica Selassié: “Mi ha corteggiato ma ho rifiutato”

In relazione alle frasi pronunciate dalla ragazza, Samy Youssef ha deciso di replicare e, una volta tornato sui suoi social media, ha raccontato ai suoi fan di essere stato corteggiato dalla principessa. Il modello, infatti, ha spiegato di aver ricevuto avance da Jessica Hailé Selassié ma di aver preferito non incoraggiare quella che si sarebbe rivelata una “storia fake”.

Sui suoi social, quindi, Samy Youssef ha precisato: “Quando la volpe non arriva all’uva… Talmente falso da non aver accettato il tuo corteggiamento (che preciso, mi ha lusingato) per evitare teatrini pietosi e storielle fake a favore di telecamera”.