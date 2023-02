Gf Vip, scontro acceso tra Matteo Diamante e Luca Onestini. Interviene Sonia Bruganelli

Nel corso della diretta del Gf Vip, andata in onda giovedì 16 febbraio, abbiamo assistito ad una discussione accesa tra l’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini e l’ex di Nikita Pelizon, Matteo Diamante.

I due non se la sono certo mandate a dire, tanto che ad un certo punto sentiamo parole “colorite” come “cogli*ne!” Sonia Bruganelli ha criticato Diamante: “Non credo che il tuo ruolo fosse questo”.

Gf Vip, scontro tra Onestini e Diamante

Diamante si è accodato al parere, già espresso in precedenza da Antonino e ha dichiarato: “In questi giorni ho imparato grazie ad Antonino, che reputa Onestini come me, ovvero un cogli*ne!”.

Ha poi aggiunto: “Tu pensi più ai follower che alla crescita personale, sei una persona viscida!”, quindi rivolgendosi a Ivana Mrazova: “Ma come hai fatto a stare con una persona così? Una persona falsa!”.

La repica di Sonia Bruganelli: “Entrare in quel modo non è da ospite”

Sonia Bruganelli ha risposto a Diamante, dichiarando: “Entrare in quel modo lì non è comportarsi da ospite. Sai benissimo che non difendo Luca a priori, ma in questo momento stai parlando di cose che avresti visto, sentito, non credo che il tuo ruolo fosse questo e credo che tu sia entrato per dare una mano a Nikita e non per attaccare persone che stanno lì da 4-5 mesi. L’unica lì che è entrata davvero con dei sentimenti è Ivana, gli altri due invece vedo che stanno sgomitando per avere spazio nel reality.”