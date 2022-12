GF Vip, scontro di fuoco tra Antonella e Oriana: rissa sfiorata

L’amicizia tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli è definitivamente finita.

Le due si sono lasciate andare ad uno scontro infuocato, che ha equamente diviso i fan del GF Vip.

Appena Oriana Marzoli è diventata concorrente del GF Vip ha stretto una bella amicizia con Antonella Fiordelisi. Le due sembravano inseparabili, eppure nel corso dell’ultima diretta il loro rapporto si è incrinato. Nelle ultime ore, come se non bastasse, sono quasi arrivate alle mani, regalando ai fan del reality una lite all’insegna del trash.

Antonella, convinta che Oriana parla male di lei alle sue spalle, ha tuonato:

“Aveva ragione Sonia Bruganelli che sei finta e falsa . Non parlare solo dell’estetica dicendo che uno è brutto e uno è bello. Io nel gioco ho detto che eri bella perché secondo me l’unica tu qualità è la bellezza. Io sono trasparente? Ti piacerebbe che lo fossi. Continua a parlare di Antonino e a dire che le altre hanno i capelli sporchi. Ci hai rotto, non esiste solo l’estetica devi crescere bella. Se ti ho detto che sei bella è perché c’hai solo quello. Posso litigare con una che non c’arriva al fatto che le ho dato della bella perché secondo me è l’unica cosa che è? Fai ridere viva la Spagna. Invece di sparlare di tutti dicendo che non si lavano fai altro, c’è altro nella vita cresci. Ti stai agitando troppo calmati. Giustamente come faceva Antonino a prendersi con una come quella? Per lei conta solo il fisico. Contro Tavassi ha detto di tutti i colori e adesso fa l’amica. Diceva tutto contro, tutti brutti e brutte, conta l’estetica per lei. Ha fatto bene Antonino che ti ha inquadrata subito. Mi dicevano tutti di stare attenta a te. Vai a rosicare e a fare l’ancella di Antonino. Una persona così superficiale non l’ho mai trovata nella mia vita. Sappi che adesso capisco Sonia!”.

Oriana, ovviamente, non ha incassato in silenzio:

“Tu sei la prima a parlare di estetica, l’hai fatto su di me e sugli altri. E non ti agitare bebe. Non ti vedo perché sei trasparente per me. Parli di me che parlo solo di bellezza e sei la prima che nel gioco mi hai chiamato bella. Ovvio viva la Spagna e con la Spagna non giocare, con la Spagna no bebe, con la Spagna no, non prendermi in giro con la Spagna stai calma! Prima di dire qualcosa sulla Spagna stai zitta! Se pensi queste cose brutte di me sei una falsa. Falsa, cattiva, ridi di me e ti faceva felice vedermi piangere. Facevi la mia amica perché eri sola e nessuno ti sopporta“.