GF Vip, scoppia la lite tra Attilio e Luca: Romita minaccia di far "arrestare in diretta" il coinquilino.

Lite furibonda al GF Vip. Protagonisti dell’acceso scontro sono stati Attilio Romita e Luca Salatino, che si sono ritrovati a discutere per un paio di scarpe. L’ex mezzo busto del TG ha addirittura sottolineato che se dovesse risuccedere farà arrestare il coinquilino in diretta.

GF Vip: scoppia la lite tra Attilio e Luca

Si può litigare per un paio di scarpe? Al GF Vip sì. E’ questo, infatti, il motivo che ha portato a discuetere ferocemente Attilio Romita e Luca Salatino. L’ex mezzo busto del TG, parlando con alcuni coinquilini, ha spiegato: “Oggi mi ha detto ‘Ma tu hai messo le mie scarpe nel bagaglio di Amaurys?’. Io allora gli ho risposto ‘Tu sei venuto qua e mi hai fatto notare che c’erano due camice tue nello stesso armadio di Amaurys, ma perché sei venuto e me l’hai detto mentre io preparavo il bagaglio’.

Si è lamentato che gli mancavano pure le scarpe nere. Ma io che ne potevo sapere. Amaurys mi ha detto che quello era il suo armadio, di mettere tutto dentro la valigia. (…) Lui ha cominciato a gridare come un… Come è lui, però io non ci voglio più avere a che fare. Evitiamo qualsiasi cosa…“. A quanto pare, la lite è esplosa per un paio di scarpe di Luca che Attilio credeva fossero di Amaurys e le ha messe nella sua valigia dopo l’eliminazione.

Attilio e Luca: il confronto finisce male

Luca, appena si è reso conto di aver esagerato, ha provato a parlare con Attilio: “Bisogna sempre trovare una colpa da dare a qualcuno? Purtroppo le cose sono andate così e non sto incolpando te“. Romita, ancora infuriato, ha replicato:

“Luca, però, chiusa la vicenda. Ti chiedo una cosa e te la chiedo per i prossimi 40 anni. Io non posso subire aggressioni alla mia età”.

A sentire la parola “aggressioni“, Salatino ha davvero perso la pazienza. L’ex tronista ha dichiarato:

“Oh, ho capito. Ma io non ti ho fatto niente di male, non ti ho pestato un piede o rubato le sigarette o le scarpe. (…) Secondo me in questi casi non c’è età. Sono venuto a chiederti scusa perché sono un ragazzo rispettoso, non ti ho mai riso in faccia e tu avevi questo difetto. Io ero venuto qui per chiarire, ma fa niente. Se ti va bene così non posso farci nulla”.

GF Vip: Attilio Romita è una furia

Attilio non ha accettato le scuse di Luca, tanto che ha lasciato il letto che condivideva con lui e Charlie Gnocchi. Romita ha cambiato stanza e, non contento, si è sfogato con Giaele De Donà: “Perché se alzi la voce e cerchi di aggredirmi io ti faccio arrestare in diretta“. L’ex mezzo busto del TG, molto probabilmente, non si è neanche reso conto di ciò che ha pronunciato.