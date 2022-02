GF Vip, Soleil Sorge gelosa di Alex Belli: lui fugge tra le braccia della moglie Delia Duran.

Il triangolo più assurdo di tutta la storia del GF Vip, ovvero quello che vede come protagonisti Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran prosegue secondo il copione. Nelle ultime ore, l’influencer ha fatto una scenata di gelosia all’attore, che, di tutta risposta, si è rifugiato tra le braccia della moglie.

GF Vip: Soleil fa una scenata di gelosia ad Alex

Dopo il primo abbraccio tra Soleil Sorge e Alex Belli, andato in scena nel momento in cui l’attore è tornato al GF Vip, il rapporto si è raffreddato. Il motivo, ovviamente, è la presenza in Casa della moglie Delia Duran. L’influencer italo-americana, quando ha notato la cosa, si è lasciata andare ad una vera e propria scenata di gelosia. Ha chiamato il “man” in disparte e si è sfogata con lui:

“Non sei più quello di prima. Le cose vanno risolte realmente non sviate, incastrate e incespugliate… L’essenza di tutto quello che eri non c’è. Ti freni costantemente soprattutto quando c’é Delia. Ci sta ma é falso perché io davanti alla persona che amo voglio essere la stessa che sono quando non c’è davanti”.

Dopo la sfuriata di Soleil, Alex fugge da Delia

Davanti alla scenata di gelosia di Soleil, Alex si è limitato a rispondere:

“Il mio rapporto e quello che provo nei tuoi confronti è completamente invariato”.

Dopo di che, Belli ha preferito rifuggiarsi tra le braccia di Delia.

Le ha prima proposto una partita a biliardo, condita da due bicchieri di una bevanda alcolica, poi le ha chiesto di seguirlo in stiva. La Duran l’ha accontentato e si sono ritrovati sotto le coperte. Alex, per convincere la moglie a tornare con lui, ha dichiarato:

“Sfruttiamo questo tempo che trascorreremo qui insieme, abbiamo l’opportunità di riagganciarci“.

La reazione di Soleil Sorge

Soleil, dopo aver visto le mosse di Alex, ha deciso di lasciarsi andare e si è concessa una serata all’insegna del divertimento. Grazie alla musica messa dal GF Vip, la Sorge si è scatenata con Sophie Codegoni e Lulù Selassié. Di certo, l’influencer italo-americana è rimasta delusa dall’ultima sceneggiata del suo vecchio compagno di giochi.