Soleil Sorge, la gelosia nei confronti di Alex Belli: “Non riesco a trattenermi, meglio chiudere”

Soleil Sorge si è scagliata contro Alex Belli che dopo il suo ritorno al GF Vip sembra essere riuscito a riconciliarsi con Delia Duran.

Dopo il ritorno di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip Soleil Sorge ha manifestato la sua gelosia per il comportamento dell’attore verso sua moglie Delia Duran.

Alex Belli: la gelosia di Soleil

Al GF Vip 6 Alex Belli sembra essere riuscito a farsi personare dalla moglie Delia Duran, ma i baci bollenti tra i due non hanno ovviamente mancato di mandare su tutte le furie Soleil Sorge che, durante la notte, ha fatto una scenata di gelosia all’attore affermando che, con lei, sarebbe stato diverso dopo il suo ritorno nella Casa.

Soleil ha anche affermato di voler definitivamente archiviare il loro rapporto, che la farebbe soffrire:

“Non abbiamo lo stesso rapporto di prima io e te. Sì quando ci siamo rivisti ieri sera ok, l’abbraccio e tutto, perché non ci siamo trattenuti. Io non ce la faccio a trattenermi ora e vivere cose calibrate. Preferisco vivere o tutto o nulla. Tu mi chiedi di calibrarmi e non posso. Se sono egoista? No, o meglio è egoismo sincero, coerenza e verità.

Ok vuoi calibrare per riconquistare lei? Allora nulla chiudiamo io e te. Vuoi che Delia sia tranquilla? Ok allora chiudi con me, è l’unica soluzione fidati, lei vuole la non presenza di me e te insieme. Devo lasciar tranquillizzare lei? Allora io prendo le mie decisioni adesso. O mi sento libera di tornare al nostro rapporto di complicità, o nulla. A me nascondere tutto manda in tilt. Poi cosa? Cosa? Cosa fai? Delia andrà in crisi comunque se ti avvicini a me. Mi sono rotta il C di pensare agli altri.

Voglio la tua felicità e questo è vero, però se questo vuol dire limitare il mio rapporto con te, allora lo annulliamo. A questo punto non ne vale la pena di averti nella mia vita”, ha tuonato l’influencer.

Alex Belli riuscirà a trovare un equilbrio anche con lei? Inaspettatamente sembra che Delia sia propensa a perdonarlo (nonostante quello che aveva affermato nei giorni scorsi, ossia che fosse decisa a lasciarlo definitivamente).