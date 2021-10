Gf Vip, Soleil ricorda il suo primo amore morto di overdose: "Il nostro amore è durato poco più di un anno ed io pensavo di riuscire a salvarlo"

Al Gf Vip una emozionata Soleil Sorge ricorda il suo primo amore morto di overdose, il suo senso di impotenza e quei tragici momenti, con l’influencer che ha ripercorso tutte le dolorose tappe di quel drammatico rapporto conclusosi con l’epilogo a cui spesso conduce la schiavitù dalla droga.

Soleil ricorda il suo primo amore e l’inferno della droga che lo uccise

Ha spiegato la concorrente del Grande Fratello Vip: “Avevo sedici anni, lui diciotto, il nostro amore è durato poco più di un anno ed io pensavo di riuscire a salvarlo, invece ho questo rimpianto praticamente tutta la mia vita, fino a quando ho realizzato che non poteva essere colpa mia“.

Il primo amore di Soleil, che ricorda i momenti tragici della sua morte

Poi Soleil ha ripercorso i momenti di quel pezzo lacerante della sua esistenza di adolescente: “Singhiozzava e tossiva, ho chiamato l’ambulanza, non lo dimenticherò mai: quella volta sono riuscita a salvarlo”.

E ancora: “La madre lo iscrisse in una comunità e lì scoprì anche altre sostanze. Iniziò a mentire anche a me, qualche tempo dopo mi arrivò la telefonata in cui mi dicevano che era morto di overdose“.

“Ho fatto il possibile”, Soleil Sorge ricorda l’overdose del suo primo amore

Poi la riflessione: “Nei momenti difficili le persone che ti stanno vicino possono fare veramente tanto, ho provato a fare il possibile poi in un momento della sua vita in cui era da solo, probabilmente non è riuscito a trovare in nessuno la forza per avere una reazione”.

La chiosa di Soleil è stata mesta: “Forse sono riuscita ad andare avanti, quando si soffre molto bisogna comunque avere la forza di continuare“.