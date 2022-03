GF Vip, Sophie Codegoni: il vestito dell'eliminazione fa impazzire i fan e, ciliegina sulla torta, è low cost.

Nel corso della semifinale del GF Vip, in onda giovedì 10 marzo 2022, Sophie Codegoni è stata fatta fuori dal gioco. L’ex tronista di Uomini e Donne, in vista delle sua eliminazione, ha sfoggiato un vestito ‘gioiello’ che ha fatto impazzire i fan, soprattutto per il prezzo.

GF Vip, Sophie: il vestito per l’eliminazione

Ad un passo dalla finale, Sophie Codegoni ha lasciato il GF Vip. L’ex tronista non è riuscita a battere al televoto Barù e ha dovuto abbandonare la Casa. In vista della sua eliminazione, visto che la cacciata era possibile per tutti i concorrenti tranne che per i finalisti, la ragazza ha scelto un minidress ‘gioiello’ che ha fatto impazzire i fan. Tacchi alti, capelli raccolti con uno chignon alto e make up impeccabile: la Codegoni era bellissima.

L’abito della Codegoni è di Passaparola

Sophie, nel corso di questi sei mesi di permanenza al GF Vip, ha mostrato outfit diversi, ma tutti estremamente cool e all’altezza delle dirette. In occasione della semifinale, la Codegoni ha sfoggiato un vestito che ha messo in risalto la sua forma fisica. Si tratta di un abito corto, nero ma tempestato di borchie. Aderentissimo, a maniche lunghe e mezzo collo. Un look rock e aggressive, d’impatto. Scelto dalla stessa Sophie e dalla stylist Valeria Magistro, il minidress è firmato Passaparola.

A completare il tutto, la “Vippona” ha indossato un paio di sandali ricoperti da borchie, perfettamente in linea con l’abito, e orecchini vistosi e gioiello da mano.

L’abito di Sophie è low cost

L’abito dell’ex tronista per la sua eliminazione dal GF Vip, ciliegina sulla torta, è low cost. Sul sito del brand è in vendita a soli 38 euro. Molto probabilmente, visto il successo avuto dal look, il vestito del brand Passaparola sarà sold out entro pochi giorni.