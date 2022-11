GF Vip, tra Luciano e Alberto scatta il bacio: il video

GF Vip, tra Luciano Punzo e Alberto De Pisis scatta il bacio: attrazione o semplice amicizia?

Un bacio del tutto inaspettato quello tra Luciano Punzo e Alberto De Pisis. Complice una festa al GF Vip, i due si sono lasciati andare ad un kiss sulle labbra che ha attirato la curiosità dei Vipponi.

GF Vip: scatta il bacio tra Luciano e Alberto

Complice qualche bicchiere di vino gentilmente concesso dal GF Vip, è scattato il bacio tra Luciano Punzo e Alberto De Pisis. I due Vipponi erano in cucina con altri compagni d’avventura, quando hanno improvvisato un passo di danza. Al culmine del balletto, l’ex tentatore di Temptation Island ha stampato un kiss sulle labbra all’ex fidanzato di Taylor Mega.

Luciano e Alberto: attrazione o semplice sketch?

Mentre Luciano e Alberto si scambiavano un bel bacio, Luca Onestini e Sarah Altobello si godevano la scena.

Alle loro spalle c’erano Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon che, molto probabilmente, non hanno neanche notato la scena. Tra Punzo e De Pisis è vera attrazione o semplice sketch? La risposta più plausibile è la seconda.

GF Vip: Luciano e Alberto sono semplici amici

Quasi sicuramente, Luciano e Alberto sono semplici amici. Punzo, che ha recentemente messo fine alla relazione con Manuela Carriero, è eterosessuale, mentre De Pisis dovrebbe essere bisessuale. In ogni modo, orientamento a parte, tra loro non sembra esserci nessun tipo di flirt in corso.