GF Vip, Wilma contro Nikita: “Dopo un mese parla del suicidio”

GF Vip, Wilma Goich contro Nikita Pelizon: la cantante mente e i fan se ne accorgono.

Wilma Goich ha commesso uno scivolone che i fan di Nikita Pelizon non le hanno perdonato. La cantante, parlando della compagna d’avventura e della confessione sul suicidio fatta nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, le ha lanciato una frecciatina.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Nikita Pelizon ha confessato che in passato ha pensato al suicidio. Alfonso Signorini ha immediatamente bloccato il suo racconto, sottolineando che in futuro dedicherà ampio spazio a questa parte della sua vita. In ogni modo, questa rivelazione ha scosso i Vipponi, tutti tranne una: Wilma Goich. La cantante si è scagliata contro di lei, provocando l’ira dei fan.

Wilma, parlando di Nikita, ha tuonato:

Le parole della Goich non sono affatto piaciute ai fan, soprattutto perché la cantante ha mentito. Prima che la notizia del suicidio venisse a galla in diretta, la Pelizon aveva già raccontato alla cantante di aver pensato di togliersi la vita.

Lo scorso 4 ottobre, Nikita si è aperta con Wilma, svelando i suoi pensieri suicidi. La Pelizon ha raccontato:

“La vita non è sempre una passeggiata serena e semplice. Come te, anche io in passato ho dovuto affrontare momenti duri e complicati. Una volta ricordo che è stata particolarmente difficile. Avevo circa 16 anni e ho pensato di farla finita e di andarmene. Diciamo che mi sono detta ‘la vita è mia e decido io come e quando finirla’. Per me era arrivato il momento di andarmene. Ci pensavo sul serio e avevo preparato e pianificato tutto. Per fortuna poi mi hanno fermata giusto in tempo, prima che lo facessi davvero. Adesso va meglio e cerco di apprezzare le cose belle. Adesso vedo la luna, le nuvole, ascolto le persone e penso che se avessi fatto quel passo non avrei vissuto tutto questo. Quindi sono felice che sia andata così”.