Wilma Goich, in un momento di confidenze al GF Vip, ha ammesso di avere avuto parecchi fidanzati molto più giovani di lei.

Non solo, la cantante ha anche sottolineato di essere stata sempre lei a mettere fine alla relazione.

Negli ultimi giorni, Wilma Goich ha confessato di essersi innamorata di Daniele Dal Moro. Nikita Pelizon, colpita dalla rivelazione, ha iniziato ad indagare e ha chiesto alla cantante se accetterebbe di avere rapporti fisici con il Vippone. Wilma, stupendo anche i telespettatori, ha ammesso:

A questo punto, Nikita le ha chiesto lumi sui fidanzati molto più giovani che ha avuto: “Scusa però tu mi hai detto che hai avuto ragazzi che avevano 20 e 30 anni meno di te”.

Wilma ha raccontato:

“Sì, sono stata con ragazzi di 20 e 30 anni meno e ci sono stata molto tempo tra lascia e prendi. Sono sempre stati lasciati da me. Dicevo loro ‘ma che cavolo vi racconto’. Uno di loro mi diceva ‘ma io sono, io, io sono innamorato di te e ti amo’. In quattro anni l’ho lasciato venti volte. Lui stava sotto al portone ad aspettarmi. Io imperterrita a dirgli di no, che non volevo più quella storia, gli dicevo ‘non voglio più stare con te basta’”.