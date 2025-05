Giacomo Urtis, noto personaggio del mondo dello spettacolo, ha sorpreso tutti con una confessione intima durante la sua intervista a La Zanzara su Radio24. Parlando della sua frequentazione della Gintoneria di Lacerenza, ha raccontato un episodio inaspettato accaduto nel famoso privé del locale, facendo luce su un lato più nascosto della movida milanese.

Giacomo Urtis: il commento su droga e escort nel locale di Lacerenza

Giacomo Urtis ha raccontato a La Zanzara di essersi divertito molto al locale di Davide Lacerenza e Stefania Nobile, ma ha precisato di non aver mai fatto uso di droga. Riguardo alla questione della droga e delle ragazze, ha dichiarato di non aver mai visto persone fare uso di sostanze, ma ha ammesso:

“Droga e mign****? Non ho mai visto gente pippare ma qualche zoc*** c’era”.

Urtis ha poi esposto il suo punto di vista sulle difficoltà economiche a Milano, sottolineando che le ragazze che non lavorano di giorno spesso si mantengono praticando la prostituzione, in quanto gli affitti in città sono troppo alti.

Giacomo Urtis e la confessione intima: cosa è successo nel privé della Gintoneria

Giacomo Urtis ha rivelato di aver avuto un incontro intimo nel famoso privé della Gintoneria, dichiarando che ne è valsa la pena.

“Ogni tanto se c’era qualche bonazzo lo rimorchiavo. Ovviamente andavo anche a rimorchiare come si fa in tutti i locali di Milano”, ha aggiunto.

Durante la conversazione con Giuseppe Cruciani, ha sorpreso tutti ammettendo di non essere a conoscenza delle telecamere presenti che filmavano ogni momento. Urtis ha descritto l’ambiente della Gintoneria come “molto colorito” e ha lodato la simpatia di figure come Stefania, Wanna e Davide Lacerenza.

Questa confessione ha aggiunto nuovi dettagli sulle pratiche che caratterizzano il locale milanese, già al centro di diverse polemiche.