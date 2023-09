Giacomo Urtis: "Mi cercano tanti etero, ecco cosa vogliono"

Giacomo Urtis ha svelato alcuni inaspettati retroscena sulla sua vita privata e, dopo aver confessato di aver intrapreso un percorso di transizione, ha rivelato anche di aver ricevuto alcune avances.

Giacomo Urtis: il percorso di transizione

Dopo che per mesi si è mostrato con un aspetto sempre più femminile, Giacomo Urtis ha confessato di essere intenzionato a compiere un percorso di transizione.

Il chirurgo dei vip ha rotto il silenzio sulla sua vita privata e alla trasmissione radiofonica La Zanzara ha confessato per la prima volta di essere pronto a compere un percorso di transizione.

“Sto facendo un percorso di transizione. Se farò anche quell’operazione? Per il momento no sono così. Però sto prendendo gli ormoni. Sto passando questo momento di transizione e voglio poter mettere un perizoma come lo mette un’altra dottoressa. Quanti interventi faccio? Magari ne faccio uno all’anno. L’altro giorno ho rifatto le labbra, ma cavolate. Per ora ne ho fatti circa 40. Il lato b l’ho rifatto è la verità e lo ammetto. Ho fatto sei liposuzioni e mi rifarei il seno, ma lo voglio piccolo come quello di Martina Smeraldi”, ha ammesso, svelando anche per la prima volta di aver ricevuto numerose avance da uomini etero (e, a suo dire, tra questi vi sarebbe anche Fabrizio Corona).

“Da quando sono diventata femminile, i gay non mi guardano più. Mi guardano gli etero. E il 90% degli etero vuole da me il pise**o”, ha raccontato. Gli etero mi stanno facendo tornare etero, ma a me piace il maschio. Sono passiva. Non posso essere attiva perché prendo gli ormoni. Dovrò attrezzarmi per quello”.