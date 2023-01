Giacomo Urtis sta cambiando sesso? Il chirurgo dei Vip rompe il silenzio

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare di Giacomo Urtis.

Secondo alcuni, il chirurgo estetico starebbe cambiando sesso. E’ davvero questa la realtà? L’ex concorrente del GF Vip ha rotto il silenzio.

Giacomo Urtis sta cambiando sesso?

Rispetto ad alcuni mesi fa, Giacomo Urtis ha stravolto il suo aspetto. Il chirurgo dei Vip ha abbandonato il capello cotonato e la barba perfetta per lasciare spazio ad un viso pulito e ad una lunga chioma bionda. Forse è per questo che in molti hanno pensato che stia cambiando sesso.

Visto il chiacchiericcio, Giacomo ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la verità ai fan.

Le parole di Giacomo Urtis

Urtis ha colto la palla al balzo per parlare del presunto cambiamento di sesso quando un fan gliel’ha chiesto senza giri di parole. Giacomo ha risposto:

“Non devo cambiare sesso. Non capisco, perché chiedi queste cose? Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un cactus. (…) Sono sempre io con un po’ di fluidità“.

Giacomo Urtis non sta cambiando sesso

Giacomo non sta cambiando sesso, ma sta semplicemente giocando con sua fluidità. D’altronde, Urtis è sempre stato un po’ ambiguo e i fan non si sconvolgono di certo davanti ai suoi cambi di look.