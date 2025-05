Giacomo Urtis, noto chirurgo estetico delle celebrità, ha intrapreso un viaggio personale che lo ha portato a una profonda trasformazione negli ultimi dieci anni. Dalla sua evoluzione sessuale alla scelta di vivere la propria identità in modo autentico, Urtis ha deciso di condividere la sua esperienza con il pubblico. La sua rivelazione sulla transizione, raccontata sulle pagine di Chi, segna un punto di svolta importante nel suo percorso di vita e di consapevolezza.

Giacomo Urtis e la confessione sul padre

Come figlio unico di una famiglia molto cattolica, non è stato facile per i suoi genitori accettare quella che lui definisce la sua “disforia di genere”. Mentre sua madre è stata sempre al suo fianco con amore, il padre non ha mai accettato un orientamento diverso dall’eterosessualità.

“Quando vede i ragazzi che mi guardano si imbarazza, se mi vesto troppo da donna peggio. Mia mamma invece no, lei mi rammenda pure le calze. Eppure dovrebbero entrambi essere contenti, faccio tante cose, ho aperto cliniche, ho fatto tv, ho cantato anche a livelli alti, abito con loro, li accudisco, li faccio vivere in una villa a Milano, sono il figlio perfetto, ma un “bravo”, o “brava”, da mio padre mai“.

Giacomo Urtis spiega il perché della sua transizione: la verità dietro la scelta

Dal 2013, quando era conosciuto come il chirurgo estetico dei vip, al 2023, anno in cui si è mostrato per la prima volta con i capelli lunghi e biondi e con tratti sempre più femminili, Genny ha vissuto una trasformazione profonda, non solo esteriore ma anche interiore. La chirurgia, infatti, ha contribuito a rendere visibile ciò che sentiva dentro di sé:

“Dentro mi sento sempre me stessa, la me stessa che mi sono sempre sentita. C’era un disallineamento tra il corpo e quella che ero io, infatti con i miei fidanzati ho sempre fatto la parte della femmina”.

Tuttavia, questo cambiamento ha comportato anche delle difficoltà, tra cui la solitudine. Giacomo ha spiegato che ci sono persone che hanno bisogno di tempo per accettare questa condizione e altre che, invece, abbandonano. Tra queste, l’ultimo fidanzato, con cui sognava di costruire una famiglia e fare progetti insieme, che lo ha profondamente deluso. Ha raccontato di essere stato denigrato e ingannato, scoprendo addirittura che il suo ex viveva con un’altra persona in Sicilia.

La sua trasformazione è passata soprattutto attraverso la chirurgia, con un intervento al seno che le ha conferito un corpo ancora più femminile.

“Avendo una cosa in più cambia tutta la prospettiva, diciamo. Ma imparerò piano piano. Di seno ho voluto una terza, niente di troppo grosso, anche perché frequento ambienti di un certo tipo, a Milano, e non mi andava di apparire troppo provocante”.

Quest’operazione segna un passo significativo verso una trasformazione definitiva, anche se Urtis non è ancora sicura di voler proseguire su questa strada. Ha spiegato che alcune scelte richiedono tempo per essere completamente interiorizzate.