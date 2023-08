Giambruno, la replica di Vanoni al giornalista: "Il lupo non è nel bicchiere..."

Continuano a tenere banco le polemiche scoppiate dopo alcune dichiarazioni del giornalista e compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno sulle violenze sessuali di Palermo e Caivano. Anche la cantante Ornella Vanoni ha commentato la vicenda sui social, rimanendo comunque pacata nei toni. In queste ultime ore anche l’influencer Chiara Ferragni si è unita al coro delle critiche.

Giambruno, la replica di Ornella Vanoni dopo lo scoppio delle polemiche

La cantante ha commentato le dichiarazioni fatte da Giambruno attraverso le Instagram stories. In modo breve e conciso, Ornella Vanoni ha dichiarato: “Il lupo non è nel bicchiere, è fuori”. Il riferimento alla frase pronunciata dal giornalista è apparso a questo punto quanto mai chiaro.

Non è la prima volta che la cantante affronta il tema della violenza sessuale. Circa due anni fa, in una intervista con Lilli Gruber a Otto e Mezzo, Vanoni aveva dichiarato: “Perché gli uomini si stupiscono così tanto che una donna, una ragazza, stuprata ci metta vent’anni prima di liberarsi da questo peso? È la vergogna che impedisce loro di manifestare…”.

Chiara Ferragni: “Victim Blaming allo stato puro”

Non è andata giù tanto per il sottile l’influencer Chiara Ferragni, che ha così commentato: “Stranamente è sempre la donna a essere colpevolizzata: victim blaming allo stato puro […] Ci tengo a ricordare ad Andrea Giambruno e ad altri colleghi giornalisti che non abbiamo problemi con i lupi; e neppure con i giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini, come loro”.