L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Gian Maria Sainato ha trovato l’amore e ha deciso di mostrarlo in un video postato su Tik Tok. L’influencer ha pubblicato un contenuto in cui prova a cucinare i famosi cookies (anche se non con grandissimi risultati) insieme a quello che lui stesso ha definito “Il mio boy americano“.

Gian Maria Sainato, presentato il fidanzato: il video su Tik Tok

“Il mio boy Americano fa i cookies per me (aspettate per vedere il risultato finale” – così l’ex naufrago Gian Maria Sainato decide di mostrare il suo nuovo fidanzato sui social, postando un video in cui cucina dei biscotti. I dolcetti in questione, poi, non vengono benissimo, ma l’ex naufrago sembra essere molto felice e in piena sintonia con il suo ragazzo. “È vero, era un unico grande cookie ma il più buono e fatto con amore” – spiega con un sorriso l’influencer italiano.

Gian Maria Sainato, presentato il fidanzato: le vecchie dichiarazioni

“Frequentavo una persona da tre mesi, abbastanza da farmela desiderare quando sono tornato. Invece, non mi risponde proprio ai messaggi. Visualizza e non risponde. Eppure non ho fatto niente di sbagliato. Secondo me ha paura del fatto che, ultimamente, ogni cosa che dico fa notizia” – con queste parole Sainato aveva rivelato, già al termine dell’esperienza al programma di Canale 5, quella che era la sua situazione sentimentale.