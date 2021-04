Gianluca Vacchi parla della figlia dopo l’operazione: “Il nostro angelo”

Gianluca Vacchi ha confessato quali sono le condizioni di salute di sua figlia, Blu Jerusalema, dopo l'intervento da lei subito.

Attraverso i suoi canali social Gianluca Vacchi è tornato a parlare di sua figlia, Blu jerusalema, che pochi giorni fa ha dovuto subire un delicato intervento per una malformazione al palato.

Gianluca Vacchi: le condizioni della figlia

A pochi giorni dall’operazione subita dalla piccola Blu Jerusalema per la sua palatoschisi (una malformazione confgenita del malato) Gianluca Vacchi ha risposto ai tanti fan che gli hanno chiesto notizie sulle condizioni della bambina che, fortunatamente, sarebbero migliorate.

“Il nostro angelo sta migliorando e quando le canto la mia versione della canzone “La bella e la bestia”, che finisce con “Blu e il suo papa”, lei si addormenta tra le mie braccia e niente nella vita potrebbe appagare di più il mio cuore”, ha scritto Vacchi, che nei giorni scorsi non aveva nascosto la sua commozione per l’intervento della bambina. Blu Jerusalema è nata ad ottobre, ma fin da subito i medici hanno riscontrato per lei la necessità di sottoporsi quanto prima all’operazione per curare la palatoschisi.

Lo stesso Vacchi aveva spiegato via social la vicenda insieme alla sua compagna, Sharon Fonseca, e aveva espresso la sua solidarietà verso tutti i genitori che si fossero trovati nella loro stessa situazione.

Fortunatamente tutto sapebbe andato per il meglio e la piccola Blu Jerusalema ha potuto presto fare ritorno a casa insieme ai suoi genitori. Ora che Vacchi e Sharon sembrano aver ritrovato la serenità accanto alla loro bambina, in tanti non vedono l’ora di sapere se i due convoleranno prima o poi a nozze.

Vacchi ha rivelato di essere più innamorato che mai della modella madre della sua bambina.