Gianluca Vacchi si è vaccinato in Serbia: “Siamo grati a Belgrado”

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno ricevuto il vaccino anti-Covid in Serbia.

A bordo del suo jet privato Gianluca Vacchi ha rivelato di essere di ritorno a Bologna dopo essersi sottoposto al vaccino anti-Covid in Serbia.

Gianluca Vacchi: il vaccino Covid

Gianluca Vacchi è volato fino in Serbia per sottoporsi al vaccino anti-Covid.

L’imprenditore ha ringraziato Belgrado e ha affermato che lui e Sharon Fonseca si recheranno di nuovo in Serbia per ricevere la seconda dose. “Stiamo tornando a Bologna dopo la prima dose di vaccino. Grazie Serbia per averci trattato come vostri cittadini”, ha dichiarato l’imprenditore a bordo del suo jet privato in compagnia della fidanzata Sharon Fonseca. Lo scorso gennaio il governo serbo ha emesso una delibera per permettere anche ai cittadini stranieri di prenotare il vaccino tramite la compilazione di un modulo online.

A seguire il presidente serbo Vucic ha fatto dietro front sulla decisione per via dell’incremento del turismo vaccinale a Belgrado (che avrebbe finito per rallentare la vaccinazione per gli stessi cittadini serbi).

Gianluca Vacchi: la malattia della figlia

Nelle ultime settimane Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca si sono trovati a dover fare i conti con un delicato intervento a cui si è dovuta sottoporre la loro bambina di soli 6 mesi, Blu Jerusalema.

La piccola è nata con una palatoschisi congenita, ossia una malformazione del palato. Dopo l’intervento la piccola potrà vivere una vita assolutamente normale, ma Vacchi ha comunque espresso il suo dolore nel vederla soffrire dopo l’intervento: “Lei, con la sua dolcezza e la sua forza, ha attraversato questa tempesta con la calma e la forza di cui Dio l’ha dotata. Sono orgoglioso di essere suo padre”, ha scritto l’imprenditore tramite social.

Gianluca Vacchi: l’amore per Sharon Fonseca

A quanto pare la storia d’amore tra l’imprenditore e Sharon Fonseca procede a gonfie vele, e in tanti sperano che i due molto presto convolino a nozze. Ora che il loro amore è stato consacrato dall’arrivo della piccola Sharon Fonseca, Gianluca Vacchi sembra essere un papà innamorato e più felice che mai. L’imprenditore chiederà presto la mano alla splendida modella? Sui social al momento tutto tace, e i fan sono impazienti di sapere se la coppia opterà un giorno per una cerimonia a suon di danze e balletti (come quelli che Vacchi è solito fare tramite social).