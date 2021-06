Gianmarco Onestini: il clistere in diretta a Supervivientes che crea polemiche

Le immagini di Gianmarco Onestini mentre si sottoponeva a un clistere a Supervivientes hanno fatto il giro dei social

Gianmarco Onestini si è visto costretto alla visita di un medico a Supervivientes, dopo troppi giorni di blocco intestinale. Il sanitario mandato della produzione non ha dunque potuto fargli altro che un clistere, per liberarlo così dal fastidio e dal dolore.

In ogni caso non si tratta di nulla di anormale, dal momento che spesso questo tipo di disagio accade quando ci si trova in contesti particolari, estranei alla nostra quotidianità.

Gianmarco Onestini: l’imbarazzo delle immagini

La stessa cosa succede del resto anche all’Isola dei Famosi nostrana, dove l’alimentazione a base di solo cocco e riso non fa certo bene alla motilità dell’intestino. Tuttavia quello che ha lasciato completamente di stucco i telespettatori del reality spagnolo è stato vedere le immagini di tale particolare visita in diretta.

Il video incriminato è infatti apparso in prima serata durante lo speciale su Tierra De Nadie. In esso si vede per l’appunto il modello a quattro zampe con un telo sopra il lato B. L’ex gieffino è intanto ad ascoltare il medico che gli spiega quello che sta facendo, ossia l’introduzione di un liquido che gli avrebbe poi permesso di andare in bagno.

Chiaramente sui social e su Twitter in particolare molti fan di Gianmarco Onestini non hanno apprezzato tali immagini. Molti le hanno infatti interpretate come un modo per umiliare il loro beniamino, mentre il naufrago, parlando con i suoi compagni, ha confessato che è stata un’esperienza bruttissima da non ricordare.