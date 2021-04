Tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini è finalmente scoccata la passione a Supervivientes.

Valeria Marini e Gianmarco Onestini sembrano essere sempre più vicini a Supervivientes, e durante la notte sotto le coperte sembra che tra i due sia scoccato il primo romantico bacio.

Valeria Marini e Gianmarco Onestini a Supervivientes

La passione è esplosa a Supervivientes: dopo le avances piuttosto dirette di Valeria Marini sull’isola, lei e Gianmarco Onestini sono passati direttamente ai fatti.

Dopo una notte trascorsa insieme tra chiacchiere e confidenze i due si sarebbero scambiati il loro primo bacio riparandosi sotto le coperte. “Sono innamorata di Gianmarco, è bellissimo. Non mi ha tolto gli occhi di dosso eh? […] Sono felice di essere in queste bella isola e di Gianmarco”, ha ammesso la showgirl stellare, che fin dal suo approdo al reality show è parsa a tutti attratta dal fratello di Luca Onestini.

Valeria Marini: le avances

Fin dal suo ingresso nel reality show (quando ancora era in hotel) Valeria Marini avrebbe messo gli occhi sul fratello di Luca Onestini, noto in Italia per aver preso parte a svariati reality show. Secondo gli altri concorrenti la showgirl, ritornata da poco ad essere single, avrebbe fatto delle avances esplicite a Gianmarco, che finora avrebbe mantenuto il massimo riserbo. Tra i due nascerà davvero l’amore a Supervivientes?

Valeria Marini e Gianluigi Martino: le frecciatine

Mentre Valeria Marini si gode la sua nuova liaison a Supervivientes il suo ex fidanzato, Gianluigi Martino, ha scagliato contro di lei alcune frecciatine infuocate. Secondo il manager la showgirl sarebbe “fuori forma” a causa dei suoi chili di troppo, e inoltre secondo lui non avrebbe alcuna possibilità di conquistare Gianmarco Onestini. Valeria Marini replicherà?

Per il momento la showgirl non è stata messa al corrente delle parole infuocate spese dal suo ex nei suoi confronti, e in tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più sugli sviluppi della vicenda. La Marini e Gianluigi Martino sono stati insieme per quasi un anno e durante il primo lockdown per l’emergenza Coronavirus avevano convissuto insieme. I motivi della rottura ad oggi non sono chiari, ma nel salotto tv di Barbara D’Urso l’ex compagno della showgirl ha affermato che, secondo lui, la Marini sarebbe stata manipolata e che per questo avrebbe deciso di punto in bianco di lasciarlo. Sarà vero? La showgirl ha più volte replicato contro di lui.