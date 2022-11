Gianmarco Onestini su Luca e Nikita: "Alcune cose di lei non mi piacciono"

Gianmarco Onestini, ospite di Pomeriggio Cinque, ha detto la sua sul fratello Luca e Nikita Pelizon.

Quest’ultima sembra cotta del coinquilino del GF Vip, ma c’è qualche dettaglio che la rende poco credibile.

Quando Luca Onestini è diventato concorrente del GF Vip, Nikita Pelizon ha sgranato gli occhi. Per sua stessa ammissione, il ragazzo era tra i suoi ‘sorvegliati speciali’ su Instagram, ma non si è mai fatta avanti perché lui era fidanzato. Adesso che Luca è single, Nikita ha campo libero, tanto che si è avvicinata molto a lui.

Onestini, però, ha subito messo un freno. Cosa ne pensa di tutto ciò il fratello Gianmarco? Il ragazzo, ospite di Pomeriggio Cinque ha vuotato il sacco.

Gianmarco, incalzato da Barbara D’Urso, ha dichiarato:

“La mia opinione sincera al 100? Diciamo che ci sono delle cose di Nikita che non mi sono piaciute molto. Allora per esempio: lei è una ragazza che quando è entrata ha detto che era fidanzata. Poi dopo pochi giorni ha detto che non era fidanzata ma che semplicemente stava conoscendo una persona. Quindi sminuendo un pochino anche il rapporto che aveva stabilito con un’altra persona fuori. Successivamente ad esempio ha detto che Dal Moro non lo conosceva neanche e poi risulta invece come incongruenza che aveva messo anche dei commenti alle sue foto sui social. Come terza cosa aveva un po’ flirtato con George Ciupilan e allora io dico…”.