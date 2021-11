Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan: le confessioni piccanti al GF Vip

Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan sono finiti nell'occhio del ciclone per alcune confessioni piccanti che si sono fatti al GF Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi si è lasciato anadrea ad alcune confessioni piccanti con Miriana Trevisan e ha finito per far imbestialire il pubblico del reality show.

Gianmaria Antinolfi: le confessioni a Miriana Trevisan

Nella casa del Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan si sono confrontati in merito ai problemi di mancanza d’intimità riscontrati all’interno del reality show e l’imprenditore ha persino confessato alla showgirl di non avere rapporti intimi dal 6 settembre scorso (ossia da una settimana prima che entrasse all’interno del reality show).

Il pubblico del reality show se l’è presa con l’imprenditore e Miriana Trevisan vedendo nel loro scambio di confidenze un possibile avvicinamento. “Dopo Soleil e Sophie ora tocca a Miriana. E poi la gatta morta è Soleil”, ha scritto un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Censurano tutto e lasciano che Gianmaria e Miriana parlino di astinenza”.

Gianmaria Antinolfi: la vita privata

Gianmaria Antinolfi è entrato nella casa del reality show senza fare segreto della sua fama da latin lover: in passato l’imprenditore è stato legato a Belen Rodriguez e a Dayane Mello mentre, una volta entrato nel reality show, ha cercato di riallacciare i rapporti con la sua ex fiamma, Soleil Sorge.

Infine Gianmaria Antinolfi ha confessato di avere una fidanzata in attesa del suo ritorno a casa e, per finire, ha definitivamente archiviato il rapporto in favore di Sophie Codegoni (che però gli ha rifilato il due di picche). Stavolta l’imprenditore tenterà davvero di fare la corte a Miriana Trevisan? Al momento sulla questione tutto tace.

Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan

Per il momento i due si sono scambiati solamente alcune confidenze e la recente storia avuta da Miriana con Nicola Pisu all’interno della Casa non è finita nel migliore dei modi.

Dopo aver mostrato un iniziale interessamento nei confronti del ragazzo, la showgirl si era tirata indietro, ammettendo di non voler vivere una relazione sentimentale nel programma tv (dove chiunque, compreso suo figlio, avrebbe potuto guardarla). “Se una persona non si innamora non bisogna essere arrabbiati […] Sono almeno due volte che hai mostrato una rabbia che non mi piace, quindi basta (…) Io della possibilità di vederci fuori non ne voglio più parlare, mi sto innervosendo.

Ti chiedo di non parlarne perché mi metti in difficoltà. Voglio rimanere così come siamo”, ha dichiarato Miriana mettendo fine alla sua relazione con Nicola Pisu.