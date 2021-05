Gianni Morandi, la domanda ironica di un fan: “Mi hai scoperto”

Gianni Morandi ha risposto ad una domanda ironica di un fan a proposito del suo presunto "parrucchino".

Gianni Morandi ha risposto ad alcune domande dei fan dei social senza mancare di dire la sua anche rispetto ad alcune delle do,mande più imabrazzanti da lui ricevute.

Gianni Morandi: le domande dei fan

Gianni Morandi ha risposto ad alcune domande dei fan sui social, curiosi ovviamente di sapere quali fossero le condizioni di salute del cantante dopo le gravi ustioni che si è procurato alcuni mesi fa nella sua casa di Bologna.

Oltre a questo qualcuno degli ammiratori di Gianni Morandi ha chiesto al diretto interessato notizie di suo figlio Pietro (che ha deciso d’intraprendere la carriera musicale) e di sua moglie Anna (“Una donna speciale”, ha risposto il cantante). Uno dei tanti fan del cantante gli ha chiesto anche se fossero vere le voci in circolazioni riguardanti un suo presunto “parrucchino”. A tal proposito Gianni Morandi ha risposto scherzoso: “Oddio, io lo tenevo nascosto ma tu mi hai beccato e ora lo devo confessare: sì, ho il parrucchino… guarda”, e con le mani ha carezzato la sua folta chioma naturale.

Gianni Morandi: le ustioni

Solo un paio di mesi fa Gianni Morandi si è procurato delle gravi ustioni mentre si trovava nel giardino della sua casa di Bologna. Per quasi un mese il cantante è stato ricoverato al Centro grandi ustionati di Cesena e ancora oggi è costretto a portare alcune bende alle mani. Fortunatamente Morandi è in via di ripresa e nonostante il grave incidente da lui subito non ha mai perso il suo ottimismo.

Gianni Morandi: la moglie Anna

Sua moglie Anna Dan continua a stargli accanto e ad offrirgli tutto il suo supporto. Anche mentre Morandi era in ospedale sua moglie è riuscita a fargli visita per aiutarlo a mangiare (visto che lui era impossibilitato ad usare entrambe le mani). L’incontro avuto dai due in ospedale (e finito ovviamente tra le foto del cantante sui social) non ha mancato di sollevare polemiche e critiche da parte dei fan del cantante, visto che in piena emergenza Coronavirus sono state vietate le visite ai pazienti in ospedale da parte dei loro familiari. Gianni Morandi ha preferito non replicare alle numerose polemiche sorte in rete nei suoi confronti e nei confronti della moglie, con cui sembra essere più felice che mai.