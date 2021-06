Gigi D’Alessio e Denise Esposito: le indiscrezioni sulla nuova coppia

La nuova fiamma di Gigi D'Alessio è Denise Esposito? Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova presunta liaison.

Da mesi si intercorrono voci riguardanti una presunta liaison tra Gigi D’Alessio e l’influencer 26enne Denise Esposito. I due non hanno ancora confermato le voci in circolazione, ma le informazioni su di loro iniziano a essere insistenti e numerose.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: i gossip

Gigi D’Alessio sta insieme all’influencer 26enne Denise Esposito? Nelle ultime ore alcuni fan su TikTok hanno diffuso alcuni video in cui si vede il cantante camminare mano nella mano con una ragazza bionda, non facilmente riconoscibile a causa della mascherina sul volto. I due non hanno ancora confermato né smentito la liaison, ma secondo i gossip circolati in rete la storia d’amore – sbocciata circa un anno fa – sarebbe ormai seria.

Il cantante ex compagni di Anna Tatangelo avrebbe conosciuto Denise Esposito durante un evento a Capri, e ben presto tra i due sarebbe scoppiata la passione. Lei ha 26 anni, fatto per cui in molti (secondo un rumor anche Anna Tatangelo) avrebbero avuto da ridire. Oltre agli avvistamenti immortalati dai fan sembra anche che Denise Esposito e Gigi D’Alessio siano stati paparazzati all’Olgiata, quartiere in cui il cantante aveva acquistato la lussuosa villa in cui era andato a vivere con Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio: la vita privata

Dopo la rottura dalla madre di suo figlio Andrea, Gigi D’Alessio si è chiuso nel massimo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata. Inizialmente sembrava che i due si fossero lasciati pacificamente, mentre nelle ultime interviste Anna Tatangelo è parsa sembrare un certo rancore verso il cantante: “Della vita insieme non mi manca niente. Con lui ho lasciato anche la mia parte malinconica. Una belvata? Ma se per 20 anni ho fatto solo il ragù”, ha dichiarato la cantante, e ancora: “Il problema è che io ne avevo 40 di testa e lui 20… sto scherzando… sì però è rimasto sempre di 20…”, aveva detto.

Gigi D’Alessio: la rottura e il nuovo amore

Non si sa molto di Denise Esposito, la nuova fiamma accanto alla quale in cantante avrebbe trovato una nuova stabilità. In passato Gigi D’Alessio ha comunque rimarcato la sua stima verso Anna Tatangelo, con cui è rimasto insieme dal 2006 al 2020 (vivendo un momento di crisi e una breve separazione già nel 2018).