Ginevra Lamborghini: "Antonino Spinalbese? Non ci sentiamo più"

La storia tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese è già finita. L’ex Vippona ha confessato che non si sentono più. A quanto pare, quell’alchimia che si era creata al GF Vip non era così forte come credevano i Gintonic.

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese: è già finita

Ospite di Casa Chi, Ginevra Lamborghini è stata messa spalle al muro. L’ex Vippona ha vuotato il sacco su Antonino Spinalbese, rivelando che non si sentono più. “Con Antonino c’è affetto… Dov’è Antonino? Perché lo chiedete a me?“, ha risposto la ragazza in un primo momento. Davanti alle domande insistenti, però, si è vista costretta a raccontare la verità.

Le parole di Ginevra Lamborghini

Ginevra ha ammesso:

“Siamo rimasti amici. Questo affetto che ci legava c’è sempre stato. Forse le cose dovevano andare così. Per me è sempre stato una persona con cui ho stabilito un affetto molto intenso. Parlare di amicizia è sempre stato tra virgolette, perché ci si conosceva poco e all’interno di un gioco. La vita è un’altra cosa. Abbiamo cominciato questa amicizia e poi, lo avevo anche detto, se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente. Se dall’altra parte mi mantengo aperta, mi mantengo morbida, se vedo il classico ‘vediamo come va’ che non presuppone doveri nei confronti dell’altro, io lascio perdere tutto. Io sono più per vedere come va e poi, se le cose procedono bene, decido di proseguire e andare avanti oppure fermarmi qui. In questo caso non si è aperto ma va bene”.

Ginevra: l’appello ai fan

Quell’alchimia che li legava al GF Vip, quindi, era solo un fuoco di paglia. Nonostante tutto, la Lamborghini ha voluto lanciare un appello ai fan: