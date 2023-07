Ginevra Lamborghini è stata ricoverata in ospedale a causa di un malore. Appena è tornata a casa, l’ex Vippona ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute: come sta?

“Eh te pareva“, ha esordito Ginevra Lamborghini mostrandosi in ospedale. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 si è lasciata andare ad uno sfogo, spiegando ai fan di essere ricoverata a causa di un malore. Ha dichiarato:

“Sono un po’… a volte mi preoccupo . Non è che mi preoccupo per la mia salute adesso, ma un domani. Ho solo un po’ di paura. Sono una fifona, ho pensieri, so che devo stare tranquilla perché non è la prima volta che mi è successo però mi preoccupa perché ho delle sfighette che mi preoccupano per un giorno”.

La Lamborghini, con le lacrime agli occhi, ha proseguito:

“Io sui social non lo faccio mai vedere questo lato mio, perché non mi piace. Parlando di queste mie fragilità, non so, scopro che mi fa bene, in questi momenti uno non sa come esorcizzare i problemi. Spero solo che vada tutto bene. Anche perché l’ultima volta che mi è successo mi sono presa molto spavento. […] Oggi dovevo pure lavorare ad una cosa molto bella, non e l’ho fatta. Sono a pezzi. Me lo sentivo che c’era qualcosa che non andava… Spero solo che vada tutto bene. Anche perchè l’ultima volta che mi è successo mi sono presa molto spavento. […] Oggi dovevo pure lavorare ad una cosa molto bella, non ce l’ho fatta. Sono a pezzi. Me lo sentivo che c’era qualcosa che non andava. Ma dentro proprio, avevo una sensazione. Era già da un pò di giorni che mi sentivo strana. C’è da dire che menomale che mi è successo che ero a Bologna. Grazie ragazzi vedo che mi state vicino”.