Ginevra Lambruschi lasciata ad un passo dalle nozze: reazione da sbornia

Ginevra Lambruschi lasciata ad un passo dalle nozze: la reazione da sbornia fa impazzire i fan.

Ginevra Lambruschi è stata lasciata dal compagno Mirko Antonucci ad un mese dalle nozze. Via Instagram l’influencer 24enne ha mostrato ai fan come ha reagito alla decisione del padre di sua figlia.

Ginevra Lambruschi lasciata ad un passo dalle nozze

Un mese prima delle nozze, Ginevra Lambruschi è stata mollata dal compagno, nonché padre della sua unica figlia. Stiamo parlando del calciatore Mirko Antonucci che, dall’oggi al domani, ha deciso di interrompere la loro relazione. Mentre il ragazzo è sparito dai radar, l’influencer 24enne ha continuato a mostrarsi su Instagram, condividendo con i fan anche una specie di reazione alla più grande delusione della sua vita.

La reazione da sbornia di Ginevra Lambruschi

Ad oggi, se Mirko non avesse deciso di mollarla, Ginevra sarebbe stata la signora Antonucci, con tanto di fede al dito. I piani, però, non vanno sempre come si vorrebbe. La Lambruschi, piuttosto che disperarsi, ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza a Forte dei Marmi in compagnia della piccola Sophie, nata ad agosto 2021. E’ a bordo piscina che l’influencer ha registrato un video a dir poco esilarante.

La 24enne si mostra mentre beve un po’ di vino da un grande calice. A didascalia si legge:

“Quando vieni lasciata a un mese dal matrimonio”.

Ginevra Lambruschi ironizza sul matrimonio mancato

La reazione della Lambruschi ha fatto impazzire i fan, che hanno reso virale il suo filmato.

Ovviamente, Ginevra non si è ubriacata davvero, ma ha semplicemente invitato i seguaci a prendere la vita con ironia. Tra i tanti commenti al video, si legge: “Vedila come una salvezza e brindaaaaa” oppure “Brava bevici sopra” o ancora “Sei il mio spirito di vita“.