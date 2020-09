Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci sono in attesa del loro primo figlio: la coppia ha dato l'annuncio con una foto via social.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Ginevra Lambruschi ha annunciato di aspettare il primo figlio insieme al fidanzato Mirko Antonucci. I due hanno ufficializzato la loro liaison a gennaio scorso, e a 22 anni la giovane influencer diventerà mamma.

Ginevra Lambruschi è incinta: l’annuncio

A sorpresa Ginevra Lambruschi e il calciatore della Roma Mirko Antonucci hanno annunciato con tanto di ecografia alla mano di essere in attesa del loro primo bebè. La giovane ex corteggiatrice 22enne è uscita allo scoperto con il calciatore lo scorso gennaio. I due non vedono l’ora di diventare genitori, e il loro commovente annuncio via social ha fatto il pieno di like.

“Amore nostro, sei arrivato all’improvviso e hai stravolto le nostre vite.

Non vediamo l’ora di coccolarti, Mamma e papà ti amano già e ti stiamo aspettando con il cuore pieno d’amore! Saremo sempre al tuo fianco, per sempre”, ha scritto l’ex corteggiatrice, aggiungendo anche che a suo avviso il fidanzato Mirko sarà il padre migliore del mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lambruschi (@ginevralambruschi) in data: 17 Set 2020 alle ore 8:47 PDT

In passato Ginevra Lambruschi è balzata alle cronache per una sua liaison con il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò Bettarini, che a suo dire l’avrebbe lasciata senza un motivo o una spiegazione plausibile. A seguire la ragazza ha avuto una liaison con Riccardo Marcuzzo, Pierpaolo Pretelli e a Uomini e Donne è approdata in quanto corteggiatrice di Marco Cartasegna.