Il funerale di Giulia Cecchettin, uccisa dal fidanzato Filippo Turetta, sarà celebrato martedì 5 dicembre: a meno di 48 ore dalle esequie, il padre della ragazza, Gino, ha spiegato perché ha deciso per una messa pubblica, sottolineando di aver “scelto una chiesa grande affinché arrivi un messaggio di partecipazione.

L’uomo ha anche raccontato che, durante i funerali che si terranno nella chiesa di Santa Giustina a Padova, di aver deciso di scrivere alcune parole in memoria della figlia da leggere in presenza di chiunque sceglierà di dare a Giulia un ultimo saluto. Alla cerimonia funebre, sono attese oltre 10mila persone. In previsione di una simile affluenza, è stato riferito che l’accesso alla chiesa sarà contingentato per assicurare a parenti e amici più vicini alla famiglia Cecchettin di trovare posto.