Il rumore dei videogiochi e la tolleranza dei vicini

La passione per i videogiochi, che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo, può trasformarsi in un incubo per chi vive nelle vicinanze. Questo è esattamente ciò che è accaduto a Torino, dove un giovane di 30 anni ha reso le notti dei suoi vicini insopportabili. Le urla e i