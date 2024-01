Giorgia Lucini, ex volto di Uomini e Donne, si sposa. Il compagno Federico Loschi le ha fatto una bellissima proposta di matrimonio. Sono una coppia da oltre 7 anni e hanno due figli.

Giorgia Lucini si sposa: la proposta di Federico Loschi

Fiori d’arancio per Giorgia Lucini. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto una bellissima proposta di nozze da parte del compagno Federico Loschi. Insieme da 7 anni e 10 mesi, la coppia ha due figli. La lieta novella è stata resa pubblica dai diretti interessati su Instagram.

Giorgia Lucini ha detto “sì”: a quando le nozze?

Via social, Giorgia e Federico hanno condiviso la foto di una torta con su scritto “Mi vuoi sposare?” e un mega anello. A didascalia, si legge:

“… Quelli bravi scriverebbero ‘SHE SAID YES’ … Io dico che dopo 7 anni, 10 mesi e 2 figli ‘HA DETTO SI'”.

Negli scatti condivisi su Instagram, la Lucini appare commossa, con le lacrime agli occhi.

Giorgia Lucini e Federico Loschi: un grande amore

Per il momento, Giorgia e Federico non hanno ancora deciso la data delle nozze. Immaginiamo, comunque, che il matrimonio verrà celebrato prima della fine del 2024. Il giocatore di basket ha chiesto la mano dell’ex tronista di Uomini e Donne in un ristorante di Livorno, durante una cena romantica. I due, dopo la nascita di Riccardo e Tommaso, rispettivamente venuti alla luce nel 2019 e nel 2021, hanno vissuto una forte crisi. Ad oggi, possiamo dire che è tutto rientrato.