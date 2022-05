Giorgia Lucini, matrimonio in vista: il dettaglio entusiasma i fan

Giorgia Lucini, matrimonio in vista? L'ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso con i fan un evento importante.

Matrimonio in vista per Giorgia Lucini? L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso su Instagram una serie di scatti che la immortalano in un giorno speciale. I fan, neanche a dirlo, si sono entusiasmati in un lampo. La realtà, però, potrebbe essere diversa da quella che sembra.

Giorgia Lucini si sposa?

Giorgia Lucini sta per giurare amore eterno al compagno Federico Loschi? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore. Il chiacchiericcio è nato dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne ha postato una serie di scatti che la ritraggono in una giornata molto particolare. Si tratta della sua cresima, arrivata a trent’anni compiuti. Solitamente, quanti ricevono il sacramento in età adulta lo fanno solo per un motivo: un matrimonio in vista.

La cresima accende l’etusiasmo dei fan

La Lucini ha festeggiato la cresima con i suoi affetti più cari, il compagno e i due figli in primis. Per annunciare ai fan l’importante traguardo, ha scritto:

“Vorrei essere una di quelle persone che si organizzano mesi prima, che hanno tutto perfetto… ma alla fine, sono quella delle cose all’ultimo momento, un po’ folli.. e dove c’è sempre, puntualmente, qualcosa che manca … qualcosa di imperfetto …. E tutte le persone di cui mi sono innamorata sono entrate nella mia vita un po’ cosi, in maniera folle, inaspettata… senza mai avvisarmi. Imparate a guardare le persone negli occhi e se vi sentite a casa, se vi sentite al sicuro, se sapete che non verrete mai giudicati, da quegli occhi, ma accettati per quello che siete… allora quegli occhi li non vanno fatti scappare… io faccio così. Non ne sapevate nulla, ma neanch’io quasi, ma Ieri la mia cresima e al mio fianco alcune delle mie persone del cuore…”.

La cresima a trent’anni di Giorgia indica che il matrimonio è vicino? Potrebbe, ma ci sono anche altre possibilità.

Matrimonio sì o matrimonio no?

Per sposarsi in chiesa è necessario che gli sposi abbiano ricevuto tutti i sacramenti della fede cristiana: battesimo, comunione e cresima. Quando una persona non li ha e intende sposarsi con rito religioso deve provvedere prima del fatidico “sì”. Pertanto, Giorgia potrebbe aver fatto la cresima in vista del matrimonio, però ci sono anche altre ipotesi da prendere in considerazione. La confermazione, infatti, è necessaria anche quando una persona deve vestire i panni di madrina per un battesimo o una cresima.

Per ora, la Lucini non ha confermato o smentito le voci sulle nozze in vista.