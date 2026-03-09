Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sono tornati insieme? Un pomeriggio da geni...

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sono tornati insieme? I genitori presenti al Palazzetto di Tivoli per sostenere la figlia nel campionato di danza.

Anche per chi ricopre ruoli istituzionali di primo piano, ci sono momenti in cui la vita privata prende il sopravvento. Un esempio recente è quello di Giorgia Meloni, che ha dedicato un pomeriggio intero al ruolo di madre, tifando per la figlia durante una competizione di danza sportiva a Tivoli. La presenza della premier e dell’ex Andrea Giambruno sugli spalti ha alimentato i commenti dei media: per alcuni sembrerebbe che i due siano tornati insieme, almeno per sostenere insieme la figlia, mostrando come dietro la figura pubblica esistano legami familiari e gesti di quotidiana normalità.

Giorgia Meloni: un pomeriggio da mamma sugli spalti

Per qualche ora Giorgia Meloni ha lasciato da parte il ruolo istituzionale per vivere una dimensione più privata, quella di madre. Il 7 marzo la presidente del Consiglio si è recata al Palazzetto dello sport Paolo Tosto, dove erano in programma le competizioni regionali organizzate dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali. La premier era presente per sostenere la figlia Ginevra, impegnata nella prova di Modern Contemporary del campionato regionale del Lazio nella categoria Under 11 classe C.

L’arrivo della leader di governo è stato documentato in un video diffuso sui social da Stefano Tescione, presidente regionale della federazione. Tra il pubblico si trovavano anche il giornalista Andrea Giambruno, padre della bambina, e la storica collaboratrice della premier Patrizia Scurti, seduta tra i due sugli spalti. Tra gli spettatori era presente anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, accorso per sostenere la propria figlia, cugina di Ginevra, anche lei in gara nella stessa manifestazione.

Giorgia Meloni e Giambruno sono tornati insieme? Impazza il gossip

La relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è durata quasi dieci anni: i due si erano conosciuti nel 2014 e nel 2016 era nata la loro figlia Ginevra. La fine del rapporto è stata resa pubblica nell’autunno del 2023 attraverso un messaggio condiviso sui social dalla stessa premier, che scrisse: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”.

Nello stesso messaggio aggiungeva anche: “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre”.

Oggi, a distanza di tempo dalla separazione, la loro presenza comune sugli spalti sembra raccontare un clima più disteso. Lontano dalle polemiche politiche e mediatiche, la scena di Tivoli ha restituito un’immagine semplice e familiare: due genitori seduti tra il pubblico per applaudire la figlia durante una gara di danza.