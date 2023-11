Giorgia Meloni: lo sfogo con un'amica dopo l'addio a Giambruno

Giorgia Meloni è stata paparazzata da Diva e Donna mentre prendeva un aperitivo con un’amica e, secondo il settimanale, “Parlava in modo concitato e gesticolava come se qualcosa la impensierisse.”

Giorgia Meloni: lo sfogo con l’amica

Giorgia Meloni è finita al centro delle cronache rosa per via della fine della sua relazione con Andrea Giambruno, il padre di sua figlia Ginevra finito al centro di un vero e proprio scandalo per i suoi fuori onda (diffusi da Striscia la Notizia). Dopo aver annunciato l’addio, la premier si è chiusa nel massimo riserbo e a seguire, secondo il settimanale Diva e Donna, si sarebbe concentrata sulla figlia Ginevra e sui suoi affetti di sempre. Nelle ultime ore è stata avvistata per le vie di Roma mentre passeggiava con un’amica, con cui è stata vista nell’atto di sfogarsi difronte ad uno spritz.

Secondo i rumor in circolazione, la premier sarebbe stata a dir poco furiosa per via del caso che ha interessato il suo ormai ex marito, e nonostante in pubblico abbia voluto dare la parvenza di una separazione pacifica, lo avrebbe costretto a lasciare il prima possibile la casa da loro condivisa insieme. Sarà vero? Sulla questione al momento non sono emersi particolari.