Giorgia Meloni è stata intervistata da Agorà, il programma che va in onda su Rai 3. Qui, tra le altre cose, ha chiarito anche i rapporti con Sergio Mattarella. Andiamo a scoprire le parole del Presidente del Consiglio.

Meloni, i rapporti con Mattarella

Giorgia Meloni ha spiegato che i suoi rapporti con Sergio Mattarella sono ottimi. Lo ha ringraziato molto in quanto non fa mancare mai il suo sostegno ma non solo per quanto riguarda il Governo ma soprattutto alla Nazione.

Chi briga per comprometterlo temo che resterà deluso.

Ha affermato Giorgia Meloni nell’intervista della trasmissione tv Agorà di Rai 3.

Giorgia Meloni, riforma premierato

Meloni ha anche parlato della riforma del premierato. A tal proposito ha detto che:

Entrerà in vigore in ogni caso nella prossima legislatura, prevedibilmente nel 2028.

Anno in cui il mandato del Presidente Sergio Mattarella inizierà ad avviarsi verso il suo termine effettivo.

Meloni sulla riforma del premierato

Sempre riguardo alla riforma del premierato, è stato spiegato anche che: