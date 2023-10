Giorgia Nicole Basciano difende suo fratello e attacca Sophie: "Bugie"

Giorgia Nicole Basciano, sorella di Alessandro Basciano, è intervenuta via social per prendere le difese di suo fratello dopo l’attacco di Sophie Codegoni.

Giorgia Basciano difende Alessandro

Nelle scorse ore Alessandro Basciano si è recato a Verissimo per replicare alle parole dell’ex fidanzata Sophie Codegoni sul suo conto. La sorella di Alessandro, Giorgia Nicole, è intervenuta pubblicamente in merito alla questione e ha affermato: “Ci sono bugie che, più che ferire, deludono. Ed è più grave perché le ferite si curano. Le delusioni no”, e ancora: “Sono stufa di leggere questi commenti cattivi dal momento che non c’è stato mai nessuno schiaffo e come tante altre cose dette non è assolutamente vero. Non perché sono la sorella ma perché so i fatti e voi come delle pecore commentate cose che non sapete. Quindi evitate di far passare questo ragazzo per quello che non è, perché è molto grave e sono gravi queste accuse fatte”. Sophie replicherà alle sue parole?

Sui social in tanti si chiedono come sia realmente andata la vicenda tra i due e sono curiosi di sapere se la questione avrà ulteriori sviluppi. Appena 5 mesi fa Sophie e Basciano sono diventati genitori della piccola Celine Blue, rimasta a vivere con l’influencer dopo la loro rottura.

