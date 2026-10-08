Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano il loro secondo figlio. L'ex velina è madre anche di Sofia, nata dall'amore con l'ex calciatore Davide Bombardini: ecco come ha reagito alla notizia.

Nessuno se lo aspettava, invece Giorgia Palmas e il marito Filippo Magnini hanno annunciato qualche giorno fa di essere in attesa del secondo figlio. L’ex velina, in realtà, è mamma anche di Sofia, nata dall’amore con l’ex calciatore Davide Bombardini. Ma, come ha reagito Sofia alla notizia?

Giorgia Palmas è incinta: l’annuncio inaspettato

Qualche giorno fa sui social Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio. Dopo Mia, nata nel 2020, l’ex velina e l’ex nuotatore si apprestano ad allargare ancora di più la famiglia. A corredo di una immagine che mostra Filippo dare un bacio al pancione di Giorgia, la scritta: “La vita è davvero sorprendente.

Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di Amore, di stupore, di emozione, di felicità. Siamo grati alla Vita per questa nuova Vita. E adesso non ci resta che aspettare il momento più bello… Non vediamo l’ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro Amore.” Per Giorgia Palmas si tratta della terza gravidanza, in quanto l’ex velina è mamma anche di Sofia, nata nel 2008 dall’ex calciatore Davide Bombardini.

Ma, come ha reagito la 18enne alla notizia?

Giorgia Palmas incinta: la reazione della figlia 18enne

Una splendida e inaspettata notizia quella data sui social da Giorgia Palmas e Filippo Magnini che, a breve, diventeranno nuovamente genitori. Dopo Mia, la famiglia si allargherà ulteriormente. Giorgia ha anche un’altra figlia, nata il 15 luglio del 2008, di nome Sofia, nata dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini. Ma, come ha reagito alla notizia? Sofia ha subito commentato la foto di mamma Giorgia con il pancione con cinque cuori rossi, un numero non casuale, visto che i componenti della famiglia saranno a breve proprio cinque. Sia la Palmas che Magnini hanno commentato il commento di Sofia con anche loro dei cuori rossi.