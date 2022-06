Giorgia Soleri mostra i peli sulle gambe e risponde alle critiche: “Non preoccupatevi”

Giorgia Soleri ha mostrato ai fan dei social i suoi peli sulle gambe e ha replicato alle critiche espresse contro di lei.

Giorgia Soleri, più volte finita al centro delle critiche sui social per via delle sue foto con i peli sotto le ascelle, ha postato sui social un’immagine dove la si vede con i peli sulle gambe e ha replicato alle critiche.

Giorgia Soleri: i peli e le critiche

Giorgia Soleri ha più volte postato sui social alcune immagini dove si vedevano i suoi peli sotto le ascelle e stavolta, nel replicare alle critiche che l’hanno travolta, ha deciso di utilizzare i social per mostrare anche quelli delle gambe. “Volevo tranquillizzare le persone che si sono dimostrate estremamente preoccupate per i miei peli: don’t worry, li ho anche sulle gambe“, ha scritto la modella fidanzata con Damiano David, che è anche un’attivista per le tematiche femministe.

Più volte Giorgia ha utilizzato i canali social per esprimere ai suoi fan quanto non ci sia bisogno di etichette e quanto invece sia necessario “costruire un giudizio su di sé solido ma flessibile, e circondandosi di persone che hanno il coraggio di dirci quando facciamo o diciamo una caz***a”. In tanti tra i suoi fan si sono complimentati con lei per il suo coraggio e le sue prese di posizione.

Giorgia Soleri: la vita privata

Giorgia Soleri è fidanzata con Damiano David, il cantante dei Maneskin con il quale convive. I due hanno mantenuto a lungo il più totale riserbo sulla loro storia e Girogia si è sempre scagliata contro chi l’ha definita soltanto come “fidanzata di”.

Di recente la modella e attivista ha pubblicato il suo primo libro, La Signorina Nessuno, e inoltre si è battuta strenuamente per far riconoscere la malattia di cui soffre, la Vulvodinia, come neuropatia invalidante.