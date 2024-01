Nuovo arrivo in casa di Giorgia Soleri: l’ex fidanzata di Damiano dei Maneskin ha presentato ai fan il cane Carlotta. La polemica, neanche a dirlo, è esplosa in un lampo e in molti le hanno rivolto critiche atroci.

Giorgia Soleri presenta il cane Carlotta: è polemica

Giorgia Soleri, da sempre amante degli animali, ha deciso di accogliere in casa un cane. Ha mantenuto il segreto con i fan fino al giorno del suo arrivo. Si tratta di una femminuccia di razza bassotto, con il pelo marrone maculato, che ha scelto di chiamare Carlotta. Appena condiviso il post di presentazione su Instagram è partita la polemica.

L’annuncio di Giorgia Soleri

A didascalia di una serie di foto che la ritraggono con il cane tra le braccia, Giorgia Soleri ha scritto:

“Tenere questo segreto (per scaramanzia più che altro) è stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto, ma finalmente posso dirvelo: la famiglia pelosa si allarga! Benvenuta Carlotta. (Swipe in fondo per la mia reazione appena l’ho vista). Grazie @chloe_e_olivia_ per avermi aiutata a realizzare questo sogno“.

Le critiche a Giorgia Soleri

La polemica, ovviamente, è esplosa perché Giorgia Soleri, da brava attivista, ha acquistato un cane. Non l’ha adottato da un canile, ma ha preferito sborsare oltre 1000 euro per avere un cucciolo di bassotto, tra l’altro con il pelo maculato, dettaglio che fa lievitare ancora di più il prezzo. Tra i tanti commenti spicca quello di Daniela Martani: “Con tutti i cani che ci sono nei canili. Io davvero non capisco, eppure i gatti li hai salvati dall’inferno perché il cane no?“. Un altro utente ha fatto notare: “Il tuo attivismo così attento e attivo, al canile non pensa? Penosa“.