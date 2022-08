Giorgio Mastrota si sposa: tutti i dettagli sull’evento

Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez si sposano. Tutto quello che c'è da sapere sui loro fiori d'arancio.

Dopo aver rinviato a lungo le sue nozze a causa dell’emergenza Coronavirus, Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez si sposeranno a settembre.

Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez si sposano

Fiori d’arancio in vista per Girogio Mastrota: il celebre volto tv concolerà a nozze con Floribeth Gutierrez a settembre in un agritusismo in Valtellina.

Alla cerimonia prenderanno parte gli amici e i parenti più intimi della coppia che, finora, aveva dovuto rinviare le nozze a causa dell’emergenza Coronavirus. Prima di ritrovare la serenità accanto alla Gutierres, Mastrota era stato sposato con Natalia Estrada, con cui aveva avuto la sua primogenita, Natalia Junior. In seguito Mastrota ha incontrato l’ex modella sudamericana che lo ha reso padre dei suoi due figli più piccoli, Matilde e Leonardo.

“Ci sposeremo a Bormio, il paesino in provincia di Sondrio dove ci siamo trasferiti.

Sarà con rito civile. Dopo la cerimonia andremo a festeggiare in un agriturismo, con un menu tipico valtellinese, a cominciare dai pizzoccheri, un tipo di pasta. Faremo qualcosa di intimo, io e Flo non abbiamo più i genitori, quindi inviteremo solo i parenti e gli amici più stretti”, ha dichiarato Mastrota e, secondo indiscrezioni, alla cerimonia prenderanno parte circa 100 invitati. In tanti tra i fan del conduttore non vedono l’ora di saperne di più sul suo grande giorno ma per avere ulteriori informazioni sui suoi fiori d’arancio non resta che attendere.