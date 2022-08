Giovanna Abate a ruota libera sugli ex fidanzati: soltanto Giulio Raselli replica piccato.

Da tempo lontana dagli studi di Uomini e Donne, Giovanna Abate ha deciso di vuotare il sacco su alcuni dei suoi ex fidanzati. Tra i ragazzi c’è anche Giulio Raselli, che ha conosciuto proprio nel programma mariano. L’ex tronista non l’ha presa bene e ha replicato piuttosto piccato.

Giovanna Abate vuota il sacco sugli ex fidanzati

Tramite il suo profilo Instagram, Giovanna Abate ha risposto ad alcune curiosità dei fan. Sono immediatamente saltati fuori alcuni nomi di ex fidanzati e l’ex tronista ha vuotato il sacco. Considerando che a Uomini e Donne ha vestito anche i panni di corteggiatrice, cosa ne pensa di Giulio Raselli? Senza troppi giri di parole, Giovanna ha ammesso che non lo apprezza per niente. Ai tempi di U&D, Giulio la scartò.

Quando lei è salita sul trono e ha scelto Sammy, Raselli ha commentato la rottura con parole al vetriolo. La Abate, quindi, ha ancora il dente avvelenato. Ha tuonato:

“Non è cambiato tanto il mio parere su di lui (Giulio, ndr) rispetto ai tempi del fine trono. Avevo letto che non perse tempo a giudicare i perché e i come della fine della mia relazione con Sammy… puntandomi, tanto per cambiare, il dito contro! Ad oggi come allora secondo me lascia il tempo che trova“.

Raselli non ha accettato le sue parole e, sempre via Instagram, ha replicato:

“L’ego più grande che abbia mai conosciuto in vita mia, ti avessi scelto saresti morta dentro… non potendo salire sul trono”.

Giovanna Abate su Sammy e Davide Basolo

Con Sammy Hassan e Davide Basolo, invece, ha mantenuto un buon rapporto. Sull’ex fidanzato ha dichiarato:

“Lui si è fatto sentire questo inverno. Dovremmo prendere un caffè insieme, non c’è stato ancora modo”.

Davide l’ha già incontrato e ha sottolineato che è una bellissima persona:

“Ci siamo sentiti, ci siamo visti e siamo anche andati a cena… Lui è veramente una bella persona e gli auguro il meglio!”.

Giovanna su Alessandro Basciano e Akash Kumar

Anche se la Abate non ha mai confermato il flirt con Alessandro Basciano, su di lui ha dichiarato:

“È un ragazzo di buona compagnia, molto solare. Spero rimanga sempre così, come l’ho conosciuto io”.

Spazio, infine, ad Akash Kumar con il quale ha avuto un flirt prima che lui partisse per L’Isola dein Famosi. Ha ammesso: