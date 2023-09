Giovanni Allevi e il nuovo post sulla malattia

Giovanni Allevi torna sui social con un nuovo post legato alla malattia: il compositore ha voluto aggiornare i fan sul modo in cui stanno procedendo le cure per contrastare il mieloma che gli è stato diagnosticato.

“Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall’inferno”. Sono le parole scritte dal compositore e musicista Giovanni Allevi sui suoi canali social. L’artista, in cura per un mieloma, ha condiviso un post per condividere con i suoi fan un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute e sul procedere delle cure alle quali si sta sottoponendo.

A corredo del messaggio destinato ai fan, Allevi ha postato anche una foto in cui si mostra mentre è in piedi mentre si trova in quella che sembrerebbe essere una sala riabilitazione.

“La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio”, ha continuato l’artista. Il compositore ha rivelato di essere malato e di dover affrontare un lungo percorso di cura nel mese di giugno 2022.