A distanza di un anno dalla sua partecipazione al GF Vip, Giovanni Ciacci sta ancora metabolizzando quanto gli è successo. L’esperto di stile è finito in depressione e le accuse di bullismo che gli hanno mosso fanno ancora male.

Giovanni Ciacci in depressione dopo il GF: la confessione

Intervistato da Il Riformista, Giovanni Ciacci è tornato a parlare della sua avventura al GF Vip. L’esperto di stile ha ammesso che, dopo il reality, il suo telefono ha smesso di squillare ed è entrato nel tunnel della depressione. Ancora oggi non sta bene, ma sta provando con tutte le sue forze a rialzarsi. Ha dichiarato:

“Non sto bene, è stato un anno davvero difficile, il telefono ha smesso di squillare, mi sono ritrovato da solo e nella mia mente sono apparsi i mostri. In questo momento l’HIV è passata in secondo piano, ora sto combattendo contro la depressione, è subdola e ti annienta. Ho passato anche 15 giorni a letto alzandomi solo per mangiare e andare in bagno. Ho avuto pensieri brutti […] quando passando accanto ad una finestra ho provato il desiderio di volare giù mi sono preoccupato e sono andato da un medico”.

Giovanni Ciacci: le accuse dopo il GF Vip

La depressione è stata scatenata da quanto è successo al GF Vip. Giovanni Ciacci è stato accusato di bullismo per i comportamenti che ha avuto con Marco Bellavia. Ha dichiarato:

“Mi hanno accusato di bullismo, io non sono un bullo, ho solo partecipato al gioco, non credo di aver trattato male una persona con una patologia certificata. Ma questo si valuterà nelle sedi opportune. Ho sempre chiesto di vedere il certificato medico di questa persona sia prima che dopo ma non mi hanno mostrato nulla. Ho fatto il mio gioco, nel regolamento c’è scritto che devi far fuori tutti gli altri concorrenti. (…) Se mi sono sentito tutelato da Signorini? Non lo so, ma non l’ho mai più sentito”.

Giovanni Ciacci dopo il GF: la frecciatina a Simona Ventura

Giovanni Ciacci ha concluso sganciando qualche frecciatina: