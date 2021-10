Giovanni Ciacci e Christian Hailé Selassié: “Mai fatto il suo nome, è etero e fidanzato”

Giovanni Ciacci è tornato a smentire le voci in merito al suo presunto legame con Christian Hailé Selassié, fratello di Jessica, Lulù e Clarissa.

Giovanni Ciacci è tornato a smentire le voci in merito alla sua presunta liaison con Christian Hailé Selassié, fratello delle tre principesse etiopi concorrenti del GF Vip.

Giovanni Ciacci e Christian Hailé Selassié

Ancora una volta Giovanni Ciacci è tornato a chiarire di non aver avuto alcuna relazione con Christian Hailé Selassié che, a suo dire, sarebbe felicemente fidanzato con una ragazza.

A quanto pare sarebbe stato lo stesso costumista a dichiarare (per scherzo) di aver auto con lui una liaison in passato. Stavolta Ciacci ha però smentito di esser stato lui a mettere in circolazione questa indiscrezione:

“Le voci corrono veloci (…) hanno detto di tutto, ma nessuno mi ha mai contattato per chiedermi se fosse vero. Christian è un ragazzo riservato e io non ho mai fatto esplicitamente il suo nome”, ha affermato, e ancora: “Tra l’altro è un ragazzo molto a modo e riservato, che non ci tiene ad apparire e ti posso dire per certo che Christian è etero sessuale e presumo che abbia una fidanzata.”

Giovanni Ciacci: i rapporti con la famiglia Selassié

Giovanni Ciacci ha anche confessato di aver visto in tutto la famiglia Selassié solo due volte. Dopo un incontro casuale avvenuto durante una cena a Roma, il costumista è stato invitato a una cena a casa Selassié (dove avrebbe cucinato la madre delle tre principesse). Il costumista ha anche rivelato che attualmente starebbe facendo il tifo per le tre principesse Selassié al Grande Fratello Vip:

“Le tre sorelle mi divertono molto, io faccio il tipo per loro.

Sono ragazze di cuore e molto simpatiche, poco importa se vere principesse o meno. Abbiamo vissuto finte contesse, finte marchese, se è vero ben venga se no non ha importanza. Restano le principesse del mio cuore, guai a chi tocca le mie princess!”, ha confessato Ciacci in merito alle tre concorrenti del reality show.

Giovanni Ciacci: la vita privata

Il celebre costumista dei vip non ha svelato se al momento sia presente qualcuno di speciale al suo fianco e del resto ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

In passato Ciacci è stato avvistato in compagnia di Mariano Catanzaro, ma non ha mai confermato se tra loro vi fosse qualcosa di più che una semplice amicizia.