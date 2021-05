Giovanni Ciacci e Natalino Capristo: gli scatti dell’incontro piccante a Milano

Giovanni Ciacci e Natalino Capristo sono stati paparazzati insieme in atteggiamenti molto intimi: le foto pubblicate sui social dal fotografo Paolone

Giovanni Ciacci e Natalino Capristo sono saliti alla ribalta del gossip dopo che Paolone, noto paparazzo dei vip, ha pubblicato alcune foto parecchio piccanti del loro incontro a Milano. Il fotografo ha condiviso scatti inequivocabili che vedono il famoso opinionista in compagnia dell’avvenente ballerino italo-greco.

I due sono stati ripresi dapprima alla Stazione Centrale del capoluogo lombardo e poi davanti al portone di casa del popolare costumista.

Lo scoop che riguarda Ciacci però era stato annunciato in precedenza dallo stesso Paolone durante la diretta Instagram “Ve lo dice Paolone” del programma web I Sogni C…ostruiti con l’opinionista tv pugliese Vito Maria Camposeo.

Lo scoop, come rivelato nella diretta Instagram, vedrebbe dunque un evidente flirt in corso nonché un probabile fidanzamento. Natalino Capristo aveva però smentito il tutto, relegando la loro conoscenza a una semplice amicizia, corredata peraltro da una “vacanza-lavoro alle terme”.

Come promesso, ecco alcuni scatti di @giovanniciaccie @natalino_capristo , quest’ultimo aveva smentito il flirt in una intervista su @igossip.it . Ciacci è andato ad accogliere Capristo in stazione, dove è arrivato con un trolley e insieme sono andati a casa del noto costumista, opinionista e conduttore TV. Durante la passeggiata, Ciacci palpeggia più volte Natalino. GUARDATE BENE TUTTE E 10 LE FOTO 😉

