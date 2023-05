Un ingresso in grande stile degno più di una rock star che di una “mistica”, Gisella Cardia arriva all’apparizione della Madonna di Trevignano con i bodyguard e la sedicente veggente è giunta alla collina di via Campo delle Rose dove c’erano già circa 300 persone. Al centro dell’attenzione l’evento messo in campo ogni tre del mese dalla “santona”. Sul caso ci sono polemiche accese e soprattutto una indagine aperta dalla procura di Civitavecchia che indaga sulle donazioni.

Gisella Cardia arriva con i bodyguard

Tuttavia Cardia, accompagnata da bodyguard, è arrivata verso le 14 alla collina per il consueto “appuntamento”. Presenti c’erano molti giornalisti e la santona si è scagliata contro di loro accusandoli di mistificare i fatti. Sul posto ci sono anche molti residenti che stanno protestando contro la presenza di Cardia. Ha detto una donna riportata da Fanpage: “È dal 2016 che va avanti questa storia, quello che accade qui non rispecchia i vincoli ambientali ed edilizi su cui ricade questo terreno. Se questa zona è solamente impiegata per l’agricoltura, ditemi se questa è un’azienda agricola. Poi se vogliamo far credere alla gente che qui appare la Madonna è un’altra storia”. Ad ogni modo alle 14.30 è cominciata la recita del rosario con termine alle 15 in punto per “l’estasi di Gisella Cardia”.

“Non pensavo che la gente fosse così rancorosa”

Lei sostiene che a quell’ora le apparirebbe la Madonna, che le consegnerebbe un messaggio. E ieri aveva dichiarato a Le Iene: “La Madonna appare come vuole, quando vuole a chi vuole. E se questo fa male agli altri mi dispiace ma non posso farci niente. Non pensavo che potesse succedermi una cosa simile, non pensavo che la gente fosse così rancorosa e carica d’odio contro una persona che prega e che invita a pregare. Qui hanno fatto un Comitato no madonna, è blasfemia. Ho anche pensato di dire alla Madonna di non apparirmi più: ho l’anima a pezzi, ma la mia fede è più forte”.