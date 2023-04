Assodato che non è fuggita all’estero ma che pare fosse solo “in preghiera” adesso Gisella Cardia racconta i due miracoli “degli gnocchi e della pizza”. La sedicente veggente ha parlato di una moltiplicazione e le parole della donna di Trevignano sono state riportate ad un cremonese. Maria Giuseppa Scarpulla ha infatti concesso un’intervista ad Alberto Caccialanza, convertito nel 2014 dopo aver assistito alle apparizioni mariane di San Bonico a Piacenza.

Gisella Cardia racconta i due miracoli

Caccialanza è una sorta di “cacciatore” di apparizioni mariane, come lo definisce Open. Due miracoli sono stati definiti “casalinghi perché la moltiplicazione del cibo è avvenuta in entrambi i casi per un sovrannumero di ospiti a cena. Nel primo una cena per 15 persone, nel secondo caso un boccone di pizza per 25 persone. Ha raccontato la donna: “Non era prevista una cena per 15 persone, allora avevo un piccolissimo pranzo con degli gnocchi e il coniglio. Così ho detto a una mia amica che intanto io porto quello. E lei giustamente mi guardava per dirmi ‘ma che cosa ci fai con un piattino di gnocchi’. ‘Vabbè qualcosa ci inventeremo’. Allora portiamo questi gnocchi e questo coniglio, credimi veramente due pezzettini, e nel frattempo che li abbiamo riscaldati, nel frattempo lei ha preso qualcosa che aveva in freezer”.

“Pasta” con coniglio e tranci per tutti

E poi: “Tutti abbiamo apparecchiato il tavolo. Io non so come sia stato possibile, ma mentre ci riscaldavamo e riempivamo i piatti, tutti avevano gli gnocchi e hanno mangiato in 15 persone. Ed è incredibile questa cosa”. E la pizza? “È successo poi un’altra volta, proprio qui a casa mia. Un giorno una mia amica portò una teglia molto piccola di pizza per me e mio marito al massimo altre due persone. Qui eravamo 20-25 persone… e quella pizza non solo l’hanno mangiata tutti, ma è anche rimasta, l’abbiamo regalata. Era una teglia per 4 persone. L’abbiamo mangiata in 25“.